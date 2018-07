Gaúchos terão mais uma semana de chuva

Depois de uma trégua de seis dias, a chuva volta hoje ao Rio Grande do Sul e, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), deve permanecer em solo gaúcho durante toda a semana. A instabilidade, por outro lado, não causará grande queda de temperatura, que se manterá estável.

O fim de semana foi de sol e marcas altas no Estado. Ontem, a máxima foi de 31,1 graus em Tramandaí e de 29,2 graus em Porto Alegre. Sabendo da provável virada no tempo, os porto-alegrenses lotaram espaços abertos da cidade como o Boulevard do Laçador, próximo ao aeroporto Salgado Filho, para aproveitar o domingo ensolarado. Em áreas como a orla do Guaíba, perto da Usina do Gasômetro, e o recém-aberto Parque do Pontal, na Zona Sul, houve grandes congestionamentos de trânsito.

A segunda-feira será de céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas em todas as regiões. Os termômetros registrarão temperaturas entre 10 e 31 graus. Na Capital, a mínima será de 16 e a máxima de 24 graus. Na terça-feira, as condições climáticas seguirão as mesmas, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em todo o Rio Grande do Sul. As marcas irão de 12 a 27 graus no Estado e de 17 a 23 graus em Porto Alegre.

Na quarta-feira, o tempo fecha ainda mais em alguns locais. A perspectiva é de pancadas de chuva no Sul, no Centro e no Leste gaúchos. Nas regiões restantes, o céu fica nublado. A temperatura oscilará entre 11 e 33 graus no Rio Grande do Sul e entre 17 e 26 graus na Capital. Na quinta-feira, as regiões Sul, Centro e Leste seguirão com registros de pancadas de chuva e trovoadas. A mínima será de 11 e a máxima de 31 graus no Estado, enquanto a mínima será de 18 e a máxima de 30 graus na Capital.