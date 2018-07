Trabalhadores de saúde da família de Porto Alegre podem entrar em greve

Assembleia pretende discutir as negociações coletivas de trabalho com o Imesf da capital SINDISAUDE RS/DIVULGACAO/JC

Enfermeiros, agentes comunitários e demais profissionais da saúde ligados ao Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família (Imesf) de Porto Alegre podem deflagrar greve nesta quinta-feira (12), em assembleia geral das categorias. A mobilização é convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros do Rio Grande do Sul (Sergs) e Sindicato dos Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais e Casas de Saúde (Sindisaúde) e pretende discutir as negociações coletivas de trabalho com o Imesf, que é ligado à prefeitura da Capital. Médicos de família ligados ao Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) vão acompanhar a plenária.

De acordo com o presidente do Sergs, Estêvão Finger, a insatisfação dos profissionais com o governo municipal é “unânime”. Segundo Finger, todas as tentativas de negociação coletiva com o instituto foram frustradas. “Os reajustes salariais foram rejeitados em 2017 e 2018, com proposta patronal de reajuste zero. Os Acordos Coletivos de Trabalho não estão sendo renovados desde 2016”, afirma Finger.

De acordo com o sindicato, o contrato de gestão de 2017, assinado pelos secretários municipais da Saúde, Erno Harzhein, e o da Fazenda, Leonardo Busatto, prevê reajuste anual aos trabalhadores do Imesf que ainda não foi concedido. A assembleia está marcada para as 17h30min no auditório do Cpers-Sindicato, no Centro de Porto Alegre.

Se o quadro do Imesf aprovar a paralisação, será o segundo segmento a seguir por este caminho. Na manhã desta quinta, os municipários aprovaram greve em assembleia em frente à Câmara de Vereadores. A categoria aproveitou que o acesso ao prédio está sendo bloqueado devido a tumultos e tensão gerada pela pauta dos projetos enviados pelo governo municipal e que retiram vantagens do funcionalismo. A paralisação é por tempo indeterminado e começa no domingo (15), 72 horas após a plenária. O movimento é efeito das propostas do Executivo.