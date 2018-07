Consulado dos EUA emitiu 70 mil vistos em um ano no Rio Grande do Sul

Com um ano de funcionamento , o Consulado dos Estados Unidos (EUA), com sede na avenida Assis Brasil, em Porto Alegre, já emitiu 70 mil vistos no Rio Grande do Sul. A informação foi dada por John Jacobs, diretor da Seção de Imprensa, Educação e Cultura do consulado durante o evento que comemorava os 80 anos do Instituto Cultural Brasileiro Norte-americano.