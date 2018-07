Uber fará conservação da orla revitalizada do Guaíba em Porto Alegre

A Uber venceu a concorrência para assumir a conservação do Parque Urbano da Orla do Guaíba, que passou a ser chamada de orla Moacyr Scliar, após a revitalização. A empresas de aplicativo de transporte foi a única a se interessar e a apresentar proposta. A abertura dos envelopes aconteceu na manhã desta terça-feira (10), na sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams).

Na lista de obrigações da vencedora, estão serviços de limpeza geral e de sanitários e vestiários, corte de grama, zeladoria e manutenção dos pisos e vigilância. A adoção abrange o trecho da orla revitalizado, que vai da Usina do Gasômetro à Rótula das Cuias, a Praça Júlio Mesquita, os canteiros centrais da avenida Edvaldo Pereira Paiva e rótulas de trânsito. O investimento estimado pela Uber é de R$ 1 milhão, seguindo valor projetado pela prefeitura, por 12 meses, prazo que pode ser prorrogado por mais um ano.

Como contrapartida do investimento, a Uber poderá instalar placas de sinalização visual com perfil institucional e sem exploração comercial. Os materiais terão de ser analisados e liberados pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams). Em 15 dias, a vencedora terá de apresentar o projeto de sinalização.

Segundo a Smams, há 50 adoções de praças e parques na cidade, que somam aportes de R$ 1 milhão por ano. “Essa nova adoção deve servir de aprimoramento aos conceitos até então utilizados”, avalia o titular da Smams, Maurício Fernandes. "A adoção do parque da nova orla simboliza um novo momento na relação da cidade com seu maior cartão-postal”, resume Fabio Plein, gerente-geral da Uber para a Região Sul que esteve na abertura do envelope.