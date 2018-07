Número de leitos da instituição deverá passar de 62 para 111

O novo gestor do Hospital Restinga terá, entre as suas obrigações, a responsabilidade de instalar uma UTI, como parte da ampliação da capacidade de 62 para 111 leitos, a maior parte deles para adultos. Devem ser implementados também quatro blocos cirúrgicos, além de abrir o pronto-atendimento para traumatologia e unidades ambulatoriais para traumatologia, cirurgia geral e urologia. A ampliação da capacidade de exames para a rede de atenção primária também está entre as metas, bem como manter a ala pediátrica em funcionamento.

Para manter a estrutura funcional, serão necessários R$ 3,7 milhões mensais, divididos entre o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde. Os recursos serão depositados no Fundo Municipal da Saúde, em uma rubrica específica. Procurada pela reportagem, a Associação Hospitalar Vila Nova não havia respondido até o encerramento da edição.