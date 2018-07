Prazo de inscrição do Encceja termina nesta segunda-feira

As provas serão aplicadas no dia 16 de setembro e a aprovação garante uma certificação de conclusão MAURO SCHAEFER/ARQUIVO/JC

Os brasileiros residentes no exterior que não concluíram os estudos na idade apropriada e quiserem fazer o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) têm até as 23h59 desta segunda-feira (9) para fazer a inscrição. A participação é gratuita e as inscrições são feitas pela página na internet.

As provas serão aplicada no dia 16 de setembro. A aprovação garante uma certificação de conclusão no ensino fundamental ou médio. Para fazer as provas do ensino fundamental é preciso ter a idade mínima de 15 anos e, para o médio, de 18 anos.