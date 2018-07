Grupo de Gramado assumirá Hospital Beneficência

Um novo grupo assume o comando do Hospital Beneficência Portuguesa em Porto Alegre. Na próxima segunda-feira (9), será assinado o contrato entre a mantenedora do Beneficência e a Associação São Miguel, que tem sede em Gramado.

O evento será às 9h30min, na sede do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers). No ato, os novos gestores vão explicar como ficará o atendimento e uso de leitos para o SUS. O presidente do Simers, Paulo de Argollo Mendes, comentou, em nota, que a oficialização do contrato garante condições à retomada do funcionamento pleno do hospital, que está quase parado desde meados de 2017 devido a dificuldades financeiras.

"Este ato assegura que o hospital não vai fechar", destaca Argollo. Uma grande mobilização entre entidades da saúde, como o Simers, deputados e senadores e empresas como Panvel buscou impedir a falência do hospitais, com 160 anos de história.