Aeroporto de Congonhas fecha por falta de visibilidade provocada por neblina

O Aeroporto de Congonhas, localizado na zona sul de São Paulo, está fechado para pousos e decolagens em razão da falta de visibilidade provocada pelo forte nevoeiro registrado na manhã desta quinta-feira (5), na cidade. Em Guarulhos, o Aeroporto de Cumbica operava normalmente até a publicação desta matéria.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), a capital paulista amanheceu com baixas temperaturas e nebulosidade, que deve se dissipar nas próximas horas.

No Rio de Janeiro, o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão) e o Santos Dumont operam com o auxílio de instrumentos para manobras de pousos e decolagens, segundo informações do Centro de Operações da Prefeitura do Rio.