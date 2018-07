Freeway registra maior movimento com fim de pedágio

Sofia Schuck

No dia seguinte ao fim da cobrança nos pedágios nas áreas concedidas à Triunfo Concepa na BR-290 (Eldorado do Sul e Freeway), o trecho em Gravataí registrou intenso fluxo de veículos desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (4). Desde a noite dessa terça-feira (3), a liberação das cancelas deixou os corredores livres para os motoristas que utilizam a rodovia que liga a Região Metropolitana ao Litoral Norte e BR-101, para Santa Catarina.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirma que há aumento do tráfego na região, acima do "normal", diz o coordenador da comunicação social do órgão, Alessandro Castro. Tudo indica que veículos que costumavam optar pela RS-118 para fugir do pedágio acabaram buscando a Freeway para chegar a Porto Alegre e demais cidades metropolitanas. Alguns motoristas ainda se mostraram surpresos com a novidade. Eles chegaram a parar nas cancelas, indicando desconhecer o fim da cobrança, que era de R$ 3,50. A volta da cobrança dependerá agora da licitação que definirá o novo concessionário. A alta velocidade na passada também marca a mudança no local.

A Triunfo Concepa contratou uma empresa para fazer a segurança nas cancelas. O Grupo Force vigiará as cabines e equipamentos e materiais dos pedágios em Gravataí, Eldorado do Sul e Santo Antônio da Patrulha. No pedágio de Gravataí, três vigilantes trabalham nesta quarta. O segurança Lucas Assis diz que a equipe deve continuar a atuar até que se defina o futuro da concessão e da cobrança. “Estamos vigiando para que ninguém deprede ou tenha danos. Até agora não houve nada fora da normalidade, está aparentemente tranquilo”, descreveu Assis.

A PRF informa que, com o fim dos serviços de guincho e ambulâncias que eram fornecidos pela concessionária, o atendimento terá de ser feito por meio de seguros (acidentes ou outros problemas com danos materiais). Os motoristas podem acionar o telefone 191 que a PRF repassará contatos de guinchos, diz Castro. Já socorro em acidentes com vítimas será por conta da estrutura da polícia, Bombeiros e Samu. "Vamos atender dentro das nossas condições. A concessionária tinha estrutura bem maior", diz o coordenador da comunicação. "A prioridade será a segurança dos usuários."

A PRF também passou a operar as câmeras da concessionária. O que vai deixar de ser feita é a contagem de fluxo de veículos, número que dava a ideia de ocupação e até de engarrafamento e lentidão em algumas épocas do ano, como no verão, quando aumenta sensivelmente o tráfego na Freeway. Um contador automático funcionava nas cancelas.

Em nota nesta quarta, a Triunfo Participações e Investimentos (TPI) oficializou o fim da extensão de 12 meses do contrato de concessão da sua controlada Concepa. O prazo havia sido firmado com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para os trechos da BR-290 que estavam previstos em aditivo.

A empresa diz ainda que "está disponível para continuar operando as rodovias, mas que a proposta apresentada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) busca alterar as bases acordadas no aditivo, além de alterar a matriz de riscos da concessão, o que inviabiliza a operação e manutenção dos mesmos níveis de serviços prestados ao longo de 21 anos". A Triunfo diz que investiu cerca de R$ 2 bilhões nas rodovias e que a Concepa recorreu à Justiça para garantir o reequilíbrio financeiro de investimentos realizados ao longo do período administrado e ainda não remunerados.