Homologada licitação de obras do último trecho da ERS-118

O Diário Oficial do Estado publicou ontem a conclusão do processo licitatório para o último trecho de duplicação da ERS-118, em Sapucaia do Sul. A empresa Toniolo, Busnello S.A. venceu o certame, com um valor de R$ 43,4 milhões. As obras preveem a construção de novas pistas e a restauração das já existentes, em um trecho de cinco quilômetros.

Já foram injetados R$ 82 milhões na rodovia desde 2015, quando a empreitada teve início. Ao todo, 14 frentes de trabalho estão em andamento, entre o km 5 e o km 21,5. O investimento previsto para 2018 é de R$ 150 milhões, com recursos do Tesouro do Estado, e a ideia é entregar a duplicação neste ano. Agora, apenas uma ação para duplicação segue em processo licitatório, referente às pontes sobre o arroio Sapucaia.