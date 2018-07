Polícia Federal apreende mala com R$ 860 mil no Aeroporto de Guarulhos

A Polícia Federal apreendeu uma mala com R$ 860 mil no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na sexta-feira (29). Um homem foi levado à delegacia e se negou a informar a origem do dinheiro.

De acordo com a PF, agentes da fiscalização do aeroporto desconfiaram de irregularidades na mala quando a bagagem passou pelo raio-x e apontou a presença de diversos pacotes suspeitos. A Polícia Federal foi acionada e encontrou o montante estimado em R$ 860 mil.

A bagagem estava sendo despachada para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O proprietário da mala, de 23 anos, foi localizado e encaminhado à delegacia. Ele foi interrogado sobre a origem do dinheiro, mas exerceu o direito de falar somente em juízo. O homem foi liberado e responderá pelo crime de lavagem de dinheiro ou ocultação de valores. O montante foi apreendido e está à disposição da Justiça.

A Polícia Federal também apreendeu um quilo de cocaína com uma passageira de 34 anos que seguia viagem para a França. Uma venezuelana tentava embarcar com a droga escondida em cabides com roupas. Ela foi presa em flagrante por tráfico internacional de drogas e será encaminhada ao presídio feminino da capital.