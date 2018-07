PM realiza operação no Morro do Jordão na zona oeste do Rio de Janeiro

A Polícia Militar realiza operação no Morro do Jordão, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (2). A ação foi deflagrada na manhã deste domingo (1). Apesar de negar relatos de confronto, moradores relatam tiros no local.

Segundo a PM, militares do 18º BPM de Jacarepaguá realizam cerco e incursões no interior da comunidade. "Todos os acessos permanecem com fiscalização, não há relatos de confronto", informa a corporação, por meio de nota. O Serviço de Inteligência da Polícia Militar acompanha a ação. Apesar de a polícia negar confronto, moradores da comunidade registram disparos de arma de fogo desde a noite de domingo. Até o momento, não há registros de prisões, apreensões ou feridos.

Mais cedo, policiais militares efetuaram um cerco policial e trocaram tiros com suspeitos na Avenida Marechal Rondon, na zona norte do Rio. Um dos suspeitos foi atingido e hospitalizado.

De acordo com o Comando do 3º BPM (Méier), os policiais observaram dois homens dentro de um veículo em atitude suspeita. A dupla estava abordando um grupo de pessoas na via e, ao perceber a aproximação da viatura, fugiu do local. A PM realizou um cerco policial e trocou tiros com os suspeitos na altura da rua Souza Dantas. Um dos homens foi ferido e levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar. Com ele, a PM apreendeu uma pistola calibre 9mm. O segundo suspeito fugiu.