Cinco mil homens das forças armadas e polícias fazem operação no Rio de Janeiro

Agência Brasil

As forças armadas fazem nesta quinta-feira (28) uma operação conjunta com as polícias do Rio de Janeiro nas comunidades do Chapadão e da Pedreira, na zona norte da cidade. Os militares executam um cerco às comunidades, patrulhas, desobstrução de vias e revistas de pessoas e de veículos.

Policiais militares auxiliam no patrulhamento e no bloqueio de vias. Já os policiais civis fazem a checagem de antecedentes criminais e cumprem mandados judiciais. Participam da operação 5.580 homens, dos quais 5.400 são militares das forças armadas, 100 policiais civis e 80, policiais militares. Na operação, estão sendo usados veículos blindados, aeronaves e equipamentos de engenharia.

Segundo o Comando Militar do Leste, a operação foi deflagrada no contexto das medidas implementadas pela Intervenção Federal na Segurança Pública.