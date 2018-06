Escolas estaduais terão R$ 53,3 milhões para reformas

Isabella Sander

Trezentas e quarenta e nove escolas estaduais gaúchas receberão, nos próximos dias, R$ 53,3 milhões para investir em reformas e ampliações. Os recursos serão entregues diretamente às instituições, para que façam suas próprias licitações, através do processo de autonomia financeira.

O montante é proveniente de financiamento do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) e de valores oriundos do salário-educação. Esta é a terceira edição do programa de autonomia das escolas, que, somadas às 349 escolas atendidas agora, já solucionou 1.002 demandas, em um valor total de R$ 134 milhões.

O novo repasse já trabalha com a ampliação do limite do custo das obras feitas com a autonomia financeira, que passou de R$ 150 mil para R$ 330 mil. O secretário estadual de Educação, Ronald Krummenauer, estima que praticamente todos os municípios gaúchos já tiveram ou terão, agora, obras com o modelo de autonomia financeira.

Os critérios para escolha dos contemplados, assegura o secretário, foram absolutamente técnicos. "A grande maioria das obras é em redes elétricas, mas também atendemos aos apontamentos do Ministério Público, reclamações da própria comunidade escolar, a elaboração de processos de Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI) e o que é definido pelo Comitê de Obras dentro da secretaria", relata.

Quase todas as escolas têm algum problema na rede elétrica. Por isso, a Secretaria Estadual de Educação firmou parceria com 11 universidades, cujos alunos dos cursos de Engenharia Elétrica ficam responsáveis por fazer projetos para as obras, sob supervisão de um professor e um engenheiro eletricista do quadro de servidores do Estado. Alguns desses projetos já estão sendo implementados.

A quantidade de projetos já elaborados e em elaboração é prometida ainda para o primeiro semestre. Para viabilizar o modus operandi, o governador José Ivo Sartori autorizou a nomeação de 12 engenheiros eletricistas e oito engenheiros civis para fazer o acompanhamento dos estudantes.