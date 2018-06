Semana será de chuva e frio no Rio Grande do Sul

O clima nublado com pancadas de chuva e baixas temperaturas pela manhã deve predominar no Estado na última semana de junho. Segundo o boletim divulgado neste domingo (24) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas mínimas ficam entre 4ºC e 7ºC no começo do dia, podendo chegar até 26ºC à tarde.

Nesta segunda-feira (25), há o alerta para a ocorrência de fortes chuvas e trovoadas isoladas, com rajadas de vento entre 40km/h e 60km/h em áreas do Centro e Norte do Rio Grande do Sul. Nesta terça-feira (26) e quarta-feira (27), as temperaturas caem para 4ºC há a possibilidade de geada na região Sul e Campanha. Já na quinta (28), a temperatura sobe um pouco e atinge os 7ºC, mas segue a previsão de chuva.

Na manhã desta segunda, houve lentidão em vias de Porto Alegre e da Região Metropolitana, em decorrência do mau tempo. O trânsito ainda é lento na chegada a Porto Alegre pela BR-116, próximo ao Aeroporto Salgado Filho e também na entrada pela Avenida da Legalidade e da Democracia.

Além disso, uma mulher morreu em Caxias do Sul após o desabamento de um muro residencial por causa da chuva. O Corpo de Bombeiros teria anunciado mais cedo em seu Twitter que realizava o resgate das vítimas, em uma casa na Rua Antônio Bonetto, bairro Desvio Rizzo.