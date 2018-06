PF apreende quase meia tonelada de cocaína no Rio Grande do Sul

A Polícia Federal apreendeu neste sábado (23) a maior carga de cocaína do ano no Rio Grande do Sul. Foram 448 quilos da droga que foi flagrada em um caminhão na BR-287, em Santiago, no Centro do Estado. A carga estava escondida em uma caixa de ferro concretada que estava na carroceria do veículo. O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para a PF em São Borja. O veículo se dirigia no sentido de São Borja, segundo a PF. A procedência e o destino da carga serão investigados.

Segundo a polícia, os pacotes com cocaína estavam no interior da caixa, que foi retirada da carroceira para ser aberta. A droga estava envolvida em uma embalagem que tinha foto toma estampa de uma bola de futebol envolta em fogo. O trabalho reuniu a Delegacia de Repressão a Drogas da PF (DRE) e as delegacias em Santo Ângelo, São Borja e Uruguaiana, além de contar com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).