Obras da duplicação da avenida Tronco são retomadas em Porto Alegre

Carlos Villela

Depois de quase dois anos paralisadas, as obras de duplicação da avenida Tronco, na Zona Sul de Porto Alegre, foram retomadas nesta quinta-feira (21). A Prefeitura negociou com a Caixa Econômica Federal o remanejo de aproximadamente R$ 15 milhões de recursos oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento (BNDES/CPAC) para poder suprir recurso das obras. Esses recursos são destinados para o pagamento do bônus-moradia de 195 famílias que ainda não haviam recebido o benefício, liberando o canteiro de obras.

No ato de inauguração, na manhã desta quinta, o prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB) pediu garantia de que a obra ficará pronta em, no máximo, dois anos. De acordo com o secretário municipal de Mobilidade Urbana (Smim) Luciano Marcantônio (PTB), a administração está “extremamente segura” de que a obra será executada no período desejado por Marchezan, e comemorou o que chamou de “grande articulação” para a obtenção dos recursos.

As obras terão início nos pontos 3 e 4 do projeto, entre o posto de saúde da Cruzeiro do Sul e até o BarraShoppingSul. A duplicação da avenida faz parte do conjunto das chamadas “obras da Copa”, planejadas para estarem prontas em 2014 durante a realização do evento futebolístico no País.

No caso da Tronco, as obras tiveram início em 2012 e foram paralisadas em 2016 com apenas 30% dos trabalhos concluídos. A obra da Tronco vai recomeçar na rua Moab Caldas, entre a rua Gabriel Fialho Camargo e a avenida Francisco Massena Vieira, e o próximo passo será a rotatória da avenida Icaraí.