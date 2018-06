Ministro diz que água causou surto de toxoplasmose, mas assessoria não confirma

Após o ministro da Saúde, Gilberto Occhi, ter afirmado em entrevista a Rádio Gaúcha que o surto de toxoplasmose em Santa Maria teria sido provocado pela contaminação da água, o Ministério da Saúde divulgou uma nota oficial nesta quinta-feira (21) afirmando que a causa ainda não foi confirmada. O órgão ainda não tem o resultado claro sobre a origem do surto no município gaúcho e segue investigando todos os casos da doença. Os técnicos deixaram a cidade gaúcha na segunda-feira e seguirão analisando os dados coletados em Brasília.

Na nota, o Ministério afirma que “uma das conclusões é a possível fonte de infecção pela água. Já foram descartadas outras origens, como consumo de carne suína, frango, carne bovina e frutas. Outros fatores permanecem em análise.”

Na quarta-feira (20), a Secretaria Estadual da Saúde (SES) afirmou que a pior fase do surto em Santa Maria havia passado . Segundo a apuração dos casos, não houve novas pessoas apresentando os sintomas depois do dia 10 de maio. Os dados atualizados pelo boletim mostram 569 casos confirmados no município, sem causas ainda definidas.