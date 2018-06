Empresas têm até esta quinta-feira para adotar áreas verdes na Orla do Guaíba

As empresas que têm interesse em adotar áreas verdes do Parque Urbano da Orla do Guaíba de Porto Alegre têm até as 10h desta quinta-feira (21) para apresentar suas propostas à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (av. Carlos Gomes, nº 2120, sala 317). O prazo previsto para a adoção é de 12 meses, e a empresa pode instalar placas de sinalização visual para identificação, respeitando a legislação.

A adoção pode complementar desde o trecho 1 da orla (que vai da Usina do Gasômetro à Rótula das Cuias) até outras áreas, como o entorno do parque e os canteiros centrais da avenida Edvaldo Pereira Paiva, as rótulas de trânsito e parte ainda não revitalizada, localizada entre o primeiro trecho e o Anfiteatro Pôr do Sol.