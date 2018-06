Mega-Sena poderá pagar R$ 35 milhões nesta quarta-feira

Agência Brasil

A Mega-Sena poderá pagar R$ 35 milhões a quem acertar as seis dezenas do concurso 2.051. O sorteio está marcado para esta quarta-feira (20), às 20h (horário de Brasília), no Caminhão da Sorte, em Campina Grande, na Paraíba.

Segundo a Caixa Econômica Federal, aplicado na poupança, o dinheiro do prêmio principal renderia cerca de R$ 130 mil por mês. A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país.