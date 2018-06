Semana será de elevação das temperaturas no Rio Grande do Sul

Depois de uma semana gelada, o Rio Grande do Sul registrará temperaturas mais altas nos próximos dias. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a segunda-feira (18) ainda será de marcas baixas e possibilidade de geada, mas a terça e a quarta-feira terão aquecimento atmosférico que culminará em chuva na quinta-feira.

A expectativa hoje é de céu claro a parcialmente nublado em todas as regiões, com possibilidade de geada no Sul, no Centro e nos Campos de Cima da Serra. Os termômetros devem registrar entre 2 e 18 graus no Estado e de 6 a 14 graus em Porto Alegre.

Amanhã, as marcas mais altas afastam a possibilidade de geada, e o céu ficará predominantemente claro a parcialmente nublado em todo o Rio Grande do Sul. A mínima será de 4, e a máxima, de 23 graus no Estado. Na Capital, a temperatura irá de 7 a 18 graus.

A tendência de aquecimento atmosférico se manterá também na quarta-feira, quando o céu figurará ainda claro, com possibilidade de nuvens ao longo do dia. As marcas ficarão entre 7 e 26 graus no Rio Grande do Sul e entre 11 e 22 graus em Porto Alegre.

Na quinta-feira, contudo, as nuvens começarão a ficar mais densas e haverá possibilidade de chuva no Extremo-Sul. A mínima será de 8 graus, e a máxima chegará a 28 no Estado. A expectativa de calor também se confirma na Capital, onde fará de 14 a 26 graus.