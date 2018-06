Associação Vila Nova vai administrar o Hospital Restinga em Porto Alegre

Instituição na zona Sul procurava novo administrador para assumir gestão no lugar do Moinhos de Vento MARIANA FONTOURA/ARQUIVO/JC

Atualizada às 16h.

A Associação Vila Nova será a nova gestora do Hospital Restinga e Extremo-Sul, em Porto Alegre. O resultado final da licitação foi publicado nesta sexta-feira (15) no Diário Oficial da Capital, após decisão preliminar que havia classificado a Cruz Vermelha do Brasil como nova gestora.

A Associação, que já administra o Hospital Vila Nova, havia ficado em segundo lugar, atrás da Cruz Vermelha, mas entrou com recurso apontando inidoneidade da concorrência em suas operações em Balneário Camboriú em 2012.

No documento publicado hoje, a prefeitura esclarece que os documentos apresentados pela Cruz Vermelha estavam de acordo com o edital e que, apesar de ter sido declarada inidônea pelo município catarinense, a punição não consta como ativa em consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas.

Apesar disso, a Comissão de seleção procurou a prefeitura de Balneário Camboriú para esclarecer a informação e confirmou a inidoneidade da empresa, que está impedida de licitar e contratar com o município. Como na legislação e jurisprudência não há restrição territorial aplicada à penalidade de Inidoneidade, a proposta da Cruz Vermelha Brasileira foi desclassificada.

O Hospital Restinga procurava um novo administrador para assumir o posto do Hospital Moinhos de Vento, cujo contrato de gestão se encerra no dia 30 de junho. A instituição fica em uma região que concentra 110 mil habitantes, 8% da população da Capital.

O edital prevê a ampliação do complexo hospitalar com a criação de 49 novos leitos e a abertura da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Ao todo, serão 111 leitos - dos quais, 10 de unidade de tratamento intensivo - divididos entre leitos adultos e pediátricos. Atualmente, o local tem 62 leitos na unidade de internação.