A uma semana do inverno, temperaturas voltam a despencar no RS

Faltando apenas uma semana para a chegada do inverno, o amanhecer desta quinta-feira (14) no Rio Grande do Sul foi novamente de baixas temperaturas com registro de geadas em alguns municípios, em especial na região Serrana e Aparados. Hoje foi o décimo dia em 2018 com temperaturas mínimas negativas no Estado.

Os termômetros marcaram nesta madrugada -2,2ºC no município de Soledade, -1,8ºC em São José dos Ausentes, 1ºC em Vacaria e 0ºC em Caxias do Sul. Em Soledade, houve ocorrência de geada em algumas áreas do município, assim como em Fontoura Xavier, Barros Cassal e Bom Jesus.

De acordo com a MetSul Meteorologia, o frio deve persistir no Rio Grande do Sul pelo menos até o final desta semana. Para sexta-feira, 15, o amanhecer no Estado deve ser mais gelado ainda e as mínimas estarão ao redor de 0°C ou negativas em quase todos os municípios.

Na região metropolitana de Porto Alegre, as temperaturas podem atingir entre -1C e -2ºC com registro de geada. Em Porto Alegre, a manhã desta quinta-feira também foi gelada. Na zona norte da capital, a temperatura mínima atingiu a casa de 5ºC, com céu limpo e sem ventos.

Mínimas no RS hoje: