Mega-Sena acumula e vai pagar R$ 30 milhões

A Mega-Sena não teve acertador e acumulou em R$ 30 milhões. O concurso 2.049, sorteado e Pelotas nessa quarta-feira (14), estava em R$ 14 milhões. As seis dezenas sorteadas foram 10, 19, 27, 31, 51 e 53. O sorteio será neste sábado (16), e as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas lojas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o País.

Quarenta e nove apostas acertaram a quina e cada uma levará um prêmio de R$ 41.855,71. Mais de 4,2 mil bilhetes acertaram quatro dezenas e levam um prêmio de R$ 694,94 cada.