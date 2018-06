DNIT libera último trecho da duplicação da BR-386 no sentido interior-Capital

A longa espera está chegando ao fim. Depois de quase oito anos de obras, o último trecho da duplicação da BR-386, em Estrela, foi liberado no sentido interior-Capital nesta quarta-feira (13), informa a superintendência regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT/RS).

Ainda assim, conforme a autarquia, a circulação na direção contrária (capital-interior) seguirá em pista simples por mais alguns dias, para a conclusão de obras. Conforme o DNIT, ainda são necessários mais três meses de atividades até que todos os trabalhos de acabamento estejam concluídos.

A duplicação da BR-386 foi iniciada em 2010, como parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal. Entre fevereiro e março de 2014, foram liberados os primeiros 23,4 quilômetros e, em dezembro de 2017, outros sete quilômetros de pista nova.

A rodovia integra a região noroeste do Estado, conhecida como Região da Produção e o Centro-Oriental Riograndense até Porto Alegre e é um importante corredor de escoamento da produção de grãos para o porto de Rio Grande