Temporal causa duas mortes no Rio Grande do Sul

Sofia Schuck

Atualizada às 17h15min

Fortes chuvas e ventos que atingem o Rio Grande do Sul nesta terça-feira (12) provocaram duas mortes e deixaram sete feridos, segundo boletim da Defesa Civil Estadual divulgado no começo da tarde no Palácio Piratini. Levantamento do órgão mostra que subiu para 24 municípios do Estado atingidos pelo temporal. As mortes foram confirmadas nos municípios de Ciríaco e Sarandi, nas regiões do Planalto e Noroeste.

O governador gaúcho José Ivo Sartori declarou que a extensão do fenômeno climático foi “infelizmente, maior do que se esperava e do que se vinha alertando”, e lamentou as mortes e os feridos. Para diminuir o impacto sobre as famílias atingidas, Sartori reforça a necessidade de gestos de solidariedade, incluindo o reforço nas doações para a Campanha do Agasalho, já que muitas pessoas estão sem roupas e cobertores e a previsão, para os próximos dias, é de frio severo no Rio Grande do Sul.

Em novo boletim divulgado à tarde, a Defesa Civil do RS informou que o número de residências atingidas aumentou para 2.630, incluindo também escolas e ginásios. Giruá tem o maior número, com 600 moradias atingidas, seguido por Porto Xavier, com 500 moradias atingidas, e Tupanciretã, com 400. Localidades como Salvador do Sul têm 100 moradias com danos e uma família desabrigada. Bento Gonçalves registra 80 edificações atingidas, entre elas duas escolas. Araricá teve uma escola e 75 moradias afetadas, além de uma família desalojada. Além disso, há danos como árvores e postes caídos. A falta de energia elétrica afeta 112 mil clientes nas áreas de concessão da RGE e RGE Sul.

De acordo com as concessionárias, as equipes estão trabalhando para restabelecer a luz, mas a chuva contínua e a alta incidência de raios aumentam a quantidade de clientes atingidos. Novos temporais foram registrados com mais força nas regiões de Sarandi, Passo Fundo, Santo Ângelo e Palmeira das Missões.