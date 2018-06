Segunda-feira é de abafamento e possibilidade de temporal em Porto Alegre

A dez dias do início do inverno, Porto Alegre vive nesta segunda-feira (11) um abafamento típico de dias de verão. Com os termômetros chegando aos 29°C na Capital gaúcha nesta tarde, e a umidade atigindo 72%, o dia é de pendurar os casacos grossos de volta no armário.

A nova companhia, agora, é o guarda-chuva: desde o fim de semana uma área de instabilidade vem causando chuvas constantes em todo o Estado, e esta segunda é de instabilidade com possibilidade de pancadas isoladas a qualquer hora, inclusive com o sol aparecendo em alguns momentos.

Com o calor mais forte, o Metroclima alerta que é preciso ficar atento: já na segunda metade do dia uma frente fria alcança a Capital, trazendo chuva possivelmente forte e que vem com risco de temporal. O aumento da instabilidade atmosférica pode causar ainda a ocorrência de granizo isolado, rajadas de vento forte e alagamentos.

No domingo (10), diversas cidades gaúchas foram atingidas por temporais. Em Caxias do Sul, equipes trabalham para atender moradores da área rural e urbana afetados pelas fortes chuvas e pelo vento. Os trabalhos de apoio estão relacionados a árvores caídas nas ruas e distribuição de lonas para os moradores que tiveram telhados destruídos. Não há registro de feridos.

Na metade da tarde desta segunda, ainda havia cerca de 80 mil clientes sem energia elétrica nas áreas de concessão da RGE e da RGE Sul.

A instabilidade deve seguir até terça, perdendo força aos poucos e dando espaço para a volta do frio, com a previsão de máxima chegando a apenas 13°C na quarta-feira (13).