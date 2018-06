Cidade bem tratada propõe debate sobre sustentabilidade na Capital

Nos dias 11 e 12 de junho, acontece a 7ª edição do Cidade bem tratada. O seminário discute temas como a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a situação das águas, e energias renováveis.

Entre os convidados estão o coordenador do Programa para Recuperação e Preservação de Rios Urbanos do Ministério do Meio Ambiente, Demetrios Chistofidis; o coordenador do projeto Rios e Ruas, José Bueno; e o conselheiro do Fundo Verde para o Clima da ONU, Aurélio Andrade.

No dia 13 deve ocorrer uma intervenção na cidade, chamada Jardins de Chuva, um projeto-piloto para criar jardins urbanos através da água captada pelas chuvas. Segundo o coordenador-geral do evento, Beto Moesch, o objetivo é unir um debate entre poder público e cidadãos.