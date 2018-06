Estado amplia faixa etária de vacinação contra a gripe

A partir de hoje, a Secretaria da Saúde (SES) amplia as faixas etárias da vacinação contra a gripe para crianças menores de dez anos e adultos a partir dos 50 anos. A medida é uma recomendação aos municípios e foi adotada pelo Estado em função da concentração de casos nessas idades. Dos 44 casos confirmados de influenza neste ano, oito são de crianças entre os cinco e os nove anos, e nove são de pessoas entre 50 e 59 anos. Até o momento, mais de 2,6 milhões de pessoas já se imunizaram no Rio Grande do Sul, o que corresponde a uma cobertura de 76% dos grupos prioritários. A campanha se encerraria no dia 1 de junho, mas foi prorrogada até o dia 15.

Aos municípios, a orientação da SES é que, além da ampliação das faixas etárias, se mantenha a busca da meta de 90% de cobertura vacinal para os demais grupos. A secretaria recomenda, especialmente, reforço na captação entre as crianças até os cinco anos de idade e em gestantes, ambos com baixa procura - 53,5% e 59% de cobertura, respectivamente. Para isso, a orientação é que haja ações de vacinação em escolas e creches, estratégias no pré-natal e busca ativa pelas equipes da Estratégia de Saúde da Família.