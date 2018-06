Polícia Federal cumpre mandados da operação Unlocked no Vale do Caí

Investigação apura o envolvimento de outro empresário da região com a prática de locaute Polícia Federa/Divulgação/JC

A localidade de Vila Cristina, no Vale do Rio Caí, foi alvo de ação da Polícia Federal na manhã desta sexta-feira (8), em continuidade às investigações da Operação Unlocked. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos. A investigação apura o envolvimento de empresário da região com a prática de locaute durante a greve dos caminhoneiros.

Os crimes investigados são atentado contra a liberdade de trabalho e associação criminosa.