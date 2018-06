Asilo Padre Cacique pede socorro

Sofia Schuck

Um dos asilos mais populares do Rio Grande do Sul está pedindo socorro. Não é exagero. O Asilo Padre Cacique, que fica em Porto Alegre e é uma instituição sem fins lucrativos, precisa urgentemente de doações de produtos essenciais e recursos financeiros para se manter e continuar a atender seus 128 moradores.

A instituição opera hoje com déficit mensal de R$ 500 mil, segundo sua assessoria, e que só aumentou com escassez de recursos no ano passado. A situação é considerada uma das mais graves dos quase 120 anos de sua história. Esta dificuldade vem sendo provocada pela crescente queda das doações verificada desde o início de 2017. A ajuda da população e de empresas cobre 70% do suprimento de alimentos e demais itens, como fraldas.

Os administradores apontam que, se o quadro continuar a se agravar, o funcionamento da casa estará comprometido. Para piorar a situação, a greve dos caminhoneiros afetou o fluxo de doação de alimentos, que caiu ainda mais em maio.

O principal motivo da queda nas doações seria a falta de informação sobre as formas que as pessoas podem colaborar. Parte dessa desinformação é gerada pelos cortes em campanhas de divulgação na última gestão. Também a crise econômica reduz as possibilidades de a população em geral contribuir com dinheiro ou mesmo materiais.

O gasto mensal por idoso é estimado em R$ 4,1 mil, sem contar outros custos para gerir o asilo. “A nova gestão está tentando recuperar a parte financeira que ficou no vermelho devido à redução nas doações. Temos um alto custo com funcionários, energia, água e manutenção do local”, explicou o assessor Murilo Mauss.

Os itens mais demandados pelo asilo:

Café

Medicamentos básicos (dipirona, paracetamol, omeprazol)

Fraldas

Enxaguante bucal

Sabão em pó

Água sanitária

Sabonete líquido

Amaciante de roupa

Esponjas para banho

Aparelhos de barbear

Shampoo

Condicionador

Hidratantes

Como doar?