Vagas e Eventos

A Geofusion , empresa de geomarketing, está com 30 vagas abertas para atuação em home office. A instituição pretende dobrar o seu número de funcionários até o final do ano. Entre as oportunidades, estão vagas para Analista de Dados Júnior e Sênior, Engenheiro de Dados, Analista de Marketing de Produto Sênior, entre outras. Mais informações e inscrições pelo site bit.ly/39IgI4v .

A Juntos Somos Mais está com 90 vagas abertas na estrutura da startup, sendo, em sua maioria, na área de tecnologia. As posições são remotas e variam entre desenvolvedores, user experience researchers e engenheiros de dados. Além disso, a empresa tem vagas disponíveis para trabalho híbrido nas áreas de operações, comercial e data analytics. Interessados podem se candidatar pela página da empresa no LinkedIn: bit.ly/3lAwwcs .

A edição de 2022 da Paving Expo acontecerá nos dias 8, 9 e 10 de junho na cidade de São Paulo, no Expo Center Norte (Pavilhão Amarelo). Os congressos, que oferecem palestras, conferências e discussões, acontecem das 9h às 18h, já os estandes para exposição estarão disponíveis das 13h às 20h. Inscrições pelo seguinte link: bit.ly/3lylELV .