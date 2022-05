Vagas e Eventos

Juntos Somos Mais , ecossistema do varejo de construção civil, está com 90 vagas abertas na estrutura da startup, sendo, em sua maioria, na área de tecnologia. A empresa tem vagas híbridas nas áreas de operações, comercial e data analytics. Os interessados podem se candidatar via Linkedin no site: , ecossistema do varejo de construção civil, está com 90 vagas abertas na estrutura da startup, sendo, em sua maioria, na área de tecnologia. A empresa tem vagas híbridas nas áreas de operações, comercial e data analytics. Os interessados podem se candidatar via Linkedin no site: https://bit.ly/3sXRxBN

unico , abriu mais de 60 novas vagas de emprego no modelo remoto em diversas áreas, além de oferecer um forte investimento no desenvolvimento profissional dos seus talentos. As oportunidades são destinadas às áreas de Engenharia, Produto, Contabilidade e Finanças, Marketing, Vendas, Recursos Humanos entre outras. Para se inscrever, acesse: https://jobs.lever.co/unico A startup de soluções de identidade digital,