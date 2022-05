Ingressos da pré-venda do CEO Forum 2022 esgotam em menos de 24h

A Amcham (Câmara Americana de Comércio) vendeu, em menos de 24 horas, todos os ingressos de pré-venda do CEO Forum. O evento anual, que reúne líderes empresariais para discutir pautas de inovação e negócios, acontece no dia 23 de junho, no Teatro da Unisinos.

Entre os palestrantes confirmados, estão Jeane Tsutsui, CEO do Grupo Fleury, Marcelo Maragon, presidente do Citibank Brasil e Daniel Randon, presidente e CEO da Randon S.A. e membro do Conselho de Administração da Fras-Le . A edição 2022 será 100% presencial, depois de dois anos em formato digital.

No CEO Forum, o público é, exclusivamente, formado por executivos e gestores, o que garante networking e trocas importantes para novas iniciativas e negócios no Estado. A pauta do CEO Forum 2022 trata, justamente, da retomada das relações humanas que geram negócios a partir do reengajamento dos colaboradores e clientes dentro de 4 pilares estratégicos: liderança, accountability, cultura organizacional e gestão por exemplo.

Agora, a Amcham passa a disponibilizar os ingressos ao valor de R$350,00 para os associados da entidade. Marcelo Rodrigues, diretor da Amcham Porto Alegre e diretor nacional de Inovação e Novos Negócios, celebra o resultado. "Este movimento do empresariado está em sintonia com a demanda por conexões presenciais e transformadoras. O CEO Forum volta ao presencial trazendo a importância do despertar para as oportunidades e de conectar os pontos para construir as inovações do futuro. Quando reunimos grandes nomes abordando esses temas para uma plateia premium, também afirmamos o nosso compromisso com o associado e com o crescimento do Rio Grande do Sul", diz.