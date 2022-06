A edição de 2022 da Paving Expo acontecerá nos dias 8, 9 e 10 de junho na cidade de São Paulo, no Expo Center Norte (Pavilhão Amarelo). Os congressos, que oferecem palestras, conferências e discussões, acontecem das 9h às 18h, já os estandes para exposição estarão disponíveis das 13h às 20h. Inscrições pelo seguinte link: bit.ly/3lylELV.

O Instituto Caldeira será sede do evento Evolução: Inovar para transformar. O encontro é gratuito, e ocorre dia 9 de junho, das 9h às 18h. Com mais de 10 palestrantes convidados, o evento promete aprofundar-se nas novas tendências que estão impactando as formas de consumo e comportamento da sociedade. Inscrições em bit.ly/3yTOOwV.