O Hub Prototipando a Quebrada criou um curso virtual gratuito para jovens da periferia de todo o País. Introdução à Tecnologia e Mercado de Trabalho de Tecnologia está disponível no YouTube e na plataforma AprendiZAP, um chatbot de conteúdos e exercícios gratuitos no WhatsApp desenvolvido pela Fundação 1Bi. Mais informações em prototipandoaquebrada.org.

O Google lançou três novos cursos profissionalizantes com certificado na plataforma do Coursera. Além de Suporte de TI, estão disponíveis, com legendas em português, as formações profissionais em Análise de Dados, Gestão de Projetos e UX Design. Nenhuma das opções de cursos exige conhecimento específico anterior e eles são voltados a quem busca entrar no mercado de trabalho, mudar de área profissional ou avançar na carreira. As inscrições já estão abertas através do seguinte endereço eletrônico: https://bit.ly/3yr1xag.