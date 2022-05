Espaço de vivências e cultura abre na Cidade Baixa

"Não foi fácil", relata Caroline Garcia sobre o início da sua jornada empreendedora com a D'Alma Livros e Vivências. Apaixonada por estudar culturas, a jornalista se especializou em gestão cultural, mas logo percebeu que aquilo não a deixava realizada. Foi então que decidiu abrir uma casa, na rua Fernando Machado, nº 43, em Porto Alegre, como espaço para livraria, teatro, dança, artesanato e educação.

A casa foi aberta na pandemia e enfrentou problemas financeiros. "O setor cultural foi o primeiro a parar e o último a recomeçar. Não temos dinheiro, mas temos vontade, que é o que eu acho o mais importante", afirma.

A D'Alma oferece aulas de dança cigana, do ventre e de salão, ballet adulto e infantil, capoeira, guitarra, violão, e pizzica salentina, que é uma dança com origem do sul da Itália . Além dos cursos, o espaço é aberto para quem deseja expor fotografias, projetos e oficinas.

Segundo Caroline, a maioria das pessoas que frequentam suas aulas são curiosas. "Às vezes, as pessoas fantasiam o que assistem na televisão e, quando vêem a realidade, acontece uma quebra de expectativa", conta. Para a jornalista, este também é um dos problemas enfrentados para quem não está disposto a aprender.

"É enorme a influência das mídias de entretenimento na construção da identidade cultural. As pessoas passam a ignorar o que aprendem na escola para considerar e assimilar o que elas assistem no entretenimento. Um exemplo disso é a cultura celta, que é relacionada com a bruxaria. Se for parar para pensar em uma reta história, os celtas foram perseguidos por romanos e não pela igreja católica. Quando uma pessoa aceita a fantasia, ela subjetiva a fantasia apenas para ela", explica. De acordo com a jornalista, é necessário abrir a mente e ouvir o outro.

A D'Alma Livros e Vivências divulga suas atividades pelo Instagram (@dalma.rs) ou pelo WhatsApp (51) 98323-6437. Em maio, foram realizados eventos de origens Celta e Cigana, como o 1º Samhain com os Antepassados e a 1ª Noite D’Alma Cigana, e duas edições da Feira Mística D’Alma.