Vagas e Eventos

A PagBrasil , fintech gaúcha especialista em soluções de pagamentos, está com oportunidades abertas para atuação em Porto Alegre. São vagas na área comercial internacional, sendo uma para gerente de contas de clientes ativos e outra para compor o time de pré-vendas. Na área de Desenvolvimento, as posições em aberto são para desenvolvedor(a) Full Stack e desenvolvedor(a) WordPress. As vagas são para atuação presencial, mas com flexibilidade de horário e possibilidade de home office uma vez por semana. Mais informações no site pagbrasil.gupy.io .

A Microsoft lançou o programa Microsoft Conecta , que tem o objetivo de apoiar os brasileiros na capacitação profissional e acesso ao mercado de trabalho. O programa oferece trilhas gratuitas sobre Microsoft Azure, Business Applications e Segurança, para níveis iniciante, intermediário e avançado, em 20 cursos com certificação. O objetivo é atender mais de 80 mil pessoas de abril a junho de 2022. Para participar, basta ter mais de 16 anos e Ensino Médio completo. Interessados podem inscrever-se no link bit.ly/3OvTY7Z .

A Alteritat Consultoria de Comunicação e Diversidade está promovendo a 2ª edição do curso de Extensão Introdução à Diversidade e Inclusificação , através da plataforma Unisinos LAB. Com o total de oito horas, o evento abordará conceitos básicos para entender sobre diversidade, inclusificação, feminismo, LGBTQIA , racismo estrutural e capacitismo. O curso ocorre entre os dias 9 e 12 de maio de forma online, das 17h30min às 19h30min. A qualificação é aberta ao público geral e tem desconto especial na inscrição para alunos e ex-alunos da Unisinos. Mais informações no site bit.ly/3rVH3m7 .