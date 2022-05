South Summit é aposta de pequenos empreendedores para buscar inspiração e informação

Eventos que discutem inovação e conectam investidores a empreendedores podem gerar oportunidades para negócios de todos os tamanhos e segmentos. O South Summit, que começou nesta quarta-feira (4) em Porto Alegre, é prova disso. O intenso movimento de pessoas dos mais diferentes sotaques, idiomas e idades nos armazéns na beira do Guaíba mostra que a busca por inspiração movimenta quem empreende em diversos contextos.

María Benjumea, fundadora e presidente do South Summit, endossa que o evento pretende gerar oportunidades para todos os negócios, dos pequenos aos grandes. "É para todos. O importante é sempre ter a cabeça muito aberta e saber que tens que te adaptar permanentemente aos tempos. Esse é um lugar para negócios pequenos, medianos, grandes, novos, emergentes, porque é como se abre a cabeça. Onde conversa com outras pessoas com as quais pode trabalhar conjuntamente, desenvolver o teu negócio e não morrer, porque hoje tudo acontece tão rápido que, se não te adaptas, não faz conexões, pode desaparecer", acredita María, que garante que o objetivo do espaço é gerar conexões. "É um encontro integrador, que busca gerar conexões de alto valor para todos", sintetiza.

A empreendedora Darjela Calvi, de Encantado, enfrentou a distância de 150 quilômetros para chegar a Capital em busca de muitas conexões e inspiração, relata. Coordenadora do grupo de mulheres empreendedoras da Associação Comercial e Industrial de Encantado, Darjela acredita que, enquanto liderança, é importante estar em espaços de inovação, como o South Summit, para levar conhecimento e propor novos olhares. "Do núcleo de mulheres empreendedoras, buscamos a conexão. Vivenciar com outras pessoas novas experiências na área da inovação, da tecnologia. Está pipocando muita coisa: dados, metaverso. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e temos que levar isso para os grupos que participamos como liderança", acredita Darjela, que reuniu mais de 30 pessoas na comitiva que veio de Encantando para Porto Alegre.

Mesmo com o foco na experiência coletiva, a empreendedora conta que o evento foi pujante também para o seu negócio, um escritório de advocacia. Perceber as mudanças de mercado e entender de que maneira impactam a sua área foi o desafio que ela tentou solucionar com o conteúdo do South Summit. "Ainda existe, e vai existir por muito tempo, a necessidade do trabalho jurídico para as empresas, muito mais na área preventiva, então quero buscar o que as empresas estão precisando nessa área. O objetivo é conhecer o que tem na área de inovação e tecnologia para poder adaptar o direito para essas novas tendências e necessidades", pontua a advogada.

Além das 23 mulheres que compõe o grupo de empreendedoras, outros empresários da cidade acompanharam a comitiva, que passou de 30 integrantes de diversos segmentos. "Encantado está despontando muito no turismo pelo Cristo Protetor, então temos pessoas do núcleo de turismo que vieram, da área de energia, da engenharia", enumera Darjela, que também faz parte da câmara técnica de educação empreendedora, tema que, segundo ela, é uma aposta do município. "Encantado está muito voltada para a educação empreendedora. Então tem muita coisa aqui no evento também para a nossa cidade. Estamos aqui não só como profissionais em suas áreas, mas pensando no coletivo, pensando na cidade", garante.