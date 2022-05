A Belvo lançou o Open Views 22 para discutir o ecossistema do Open Finance na América Latina. O evento online ocorrerá nos dias 18 e 19 de maio e pretende reunir grandes nomes da fintech e do Open Finance. O foco principal do evento será debater as inovações financeiras no Brasil e no México. As inscrições podem ser feitas pelo site bit.ly/3LIYKNv.

O Google abriu inscrições para a 3ª edição do Desafio de Inovação da GNI na América Latina. As propostas selecionadas receberão até US250 mil para o financiamento de 70% dos produtos ou serviços propostos. Podem participar veículos digitais, tradicionais, rádios, freelancers, ONGs da América Latina, parceiros e outros. O prazo limite é dia 7 de junho de 2022. As inscrições devem ser feitas no seguinte endereço bit.ly/3yjUDTY.