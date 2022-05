A Onze, fintech de saúde financeira e previdência privada corporativa, está com seis oportunidades disponíveis. Há vagas para Sales Development Representative, Inside Sales, Account Executive e outras. Entre os benefícios das oportunidades, estão a previdência privada, parceria com Gympass, vale Uber e bônus anual de acordo com desempenho individual e desempenho da empresa. Os interessados podem se inscrever pelo link bit.ly/3kFnzy2.