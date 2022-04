O Menino Deus é de todos

O Menino Deus é meio que um bairro de todos. Quem vai aos principais eventos internacionais de Porto Alegre, muitas vezes promovidos no Gigantinho ou no Estádio Beira-Rio, precisa passar por ali. Durante a Copa do Mundo de 2014, o destino foi ocupado por gente que falava ingês, espanhol, francês.

Difícil quem não tenha uma história com o Hospital Mãe de Deus, por exemplo. Quantas crianças nasceram na instituição, quantos restaurantes, padarias, lojas abriram para atender a demanda de quem chega e sai do tradicional prédio da rua José de Alencar.

O Menino Deus está próximo, ainda, de um dos principais parques da capital gaúcha, o Marinha do Brasil, onde milhares de gaúchos aprenderam a andar de bicicleta ou de skate. Por isso, não tem como negar que o Menino Deus é, sim, um bairro eclético, vibrante, que abraça quem aparece. Independentemente da origem.

Estima-se que o local some mais de 30 mil habitantes, representando 2,25% da população do município. Com área de 2,31 km², ocupa 0,49% do total de Porto Alegre, sendo sua densidade demográfica de 13.701,30 habitantes por km². A renda média do bairro é mais que o dobro do salário-mínimo nacional e bem acima da renda média da cidade de Porto Alegre, conforme dados da Procempa. Entre a força de trabalho do bairro, 41,70% possuem emprego de carteira assinada. Outra informação curiosa é que está entre as principais áreas como destino para hospedagem. Neste contéudo especial que celebra os 250 anos de Porto Alegre, o GeraçãoE apresenta as histórias por trás de marcas tradicionais que operam pelas ruas arborizadas e movimentadas de um perímetro tão amado por seus moradores e frequentadores.