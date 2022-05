A Alteritat Consultoria de Comunicação e Diversidade está promovendo a 2ª edição do curso de Extensão Introdução à Diversidade e Inclusificação, através da plataforma Unisinos LAB. Com o total de oito horas, o evento abordará conceitos básicos para entender sobre diversidade, inclusificação, feminismo, LGBTQIA , racismo estrutural e capacitismo. O curso ocorre entre os dias 9 e 12 de maio de forma online, das 17h30min às 19h30min. A qualificação é aberta ao público geral e tem desconto especial na inscrição para alunos e ex-alunos da Unisinos. Mais informações no site bit.ly/3rVH3m7.

Promovido pela Merkator Feiras e Eventos, o Salão Internacional do Couro e do Calçado ocorrerá de 23 a 25 de maio, no Serra Park (Viação Férrea, nº 100), em Gramado. O evento apresenta as novidades nacionais e internacionais do setor da moda para o próximo ano. Informações adicionais podem ser conferidas através do seguinte link: www.sicc.com.br/pt.