A PagBrasil, fintech gaúcha especialista em soluções de pagamentos, está com oportunidades abertas para atuação em Porto Alegre. São vagas na área comercial internacional, sendo uma para gerente de contas de clientes ativos e outra para compor o time de pré-vendas. Na área de Desenvolvimento, as posições em aberto são para desenvolvedor(a) Full Stack e desenvolvedor(a) WordPress. As vagas são para atuação presencial, mas com flexibilidade de horário e possibilidade de home office uma vez por semana. Mais informações no site pagbrasil.gupy.io.