Com 80% do público de fora do Estado, Gramado Summit atrai 6 mil pessoas

Congestionamento na entrada da cidade e uma longa fila marcou a abertura da Gramado Summit, que reúne cerca de 6 mil pessoas até sexta-feira no Serra Park. O CEO do evento de empreendedorismo e inovação, Marcus Rossi, diz que é o maior brainstorming da América Latina.

Rossi revelou, na abertura, a data da próxima edição, de 12 a 14 de abril de 2023. Para o ano que vem, inclusive, ele adiantou uma novidade: será lançada uma experiência de investimento omnichannel. "Queremos que a Gramado Summit seja um verdadeiro supermercado de startups", comparou, devido à possibilidade de investidores comprarem fatias de negócios iniciantes durante o encontro.

Com 80% do público de fora do Rio Grande do Sul, a Gramado Summit se consolida como feira referência do segmento no País. Outra atração com o mesmo foco, e que ocorrerá em maio, é a South Summit, festival espanhol que será promovido pela primeira vez na América do Sul. Rossi, que confirmou presença na atividade da Capital, critica a quantia de recursos públicos destinados à organização, que ultrapassou os R$ 7 milhões só para a licitação de montagem.

" O Rio Grande do Sul tem grandes eventos que, muitas vezes, não conseguem ter um acesso fácil ao recurso público . Porto Alegre é sede da BrazilJS Conference, maior evento de desenvolvedores de Java Script do mundo, que reúne 2,5 mil desenvolvedores, mas tem dificuldade de acessar dinheiro público para estruturar seu evento", exemplifica.

Rossi diz não ser contra a South Summit, pois "todo movimento é bom", porém acredita que a distribuição financeira deveria ser diferente. A Gramado Summit recebe cerca de R$ 120 mil do governo. "Apenas aqueles que são da terra têm responsabilidade com seu ambiente. O resto é passageiro, chama atenção, mas vão embora e a gente fica", entende.