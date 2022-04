Tokyo Sushi e Poke Sushi inauguram no Mercado Paralelo

As novas unidades do Poke Tokyo e Tokyo Sushi Loung somam-se aos de 13 empreendimentos que compõem o Mercado Paralelo, espaço que une alimentação, entretenimento, criatividade, lazer e cultura no DC Shopping, em Porto Alegre. Com investimento de R$ 350 mil, a operação foi inaugurada no fim de março.

“Unidos ao Mercado Paralelo, grupo formado por empresários com o objetivo comum de revitalizar o DC Navegantes, queremos fazer destes restaurantes novos pontos de encontro e de oportunidade para se saborear gastronomia de qualidade”, destaca Leonardo Prade, um dos sócios do negócio, junto de Helio Oliveira, Eduardo Chiodo Cunha e Diego Chiodo Cunha.

Capitaneado pelas empresas Complex Skatepark, Grupo Austral e 20BARRA9, o espaço ocupa uma área de 4 mil metros quadrados do centro comercial localizado no 4º Distrito da Capital. Atualmente, o Instituto Caldeira (iniciativa que engloba empresas, startups, projetos ligados à nova economia e representantes do poder público) acomodam 800 profissionais. A previsão, com a instalação total deste novo complexo, é de se chegar a 3 mil pessoas trabalhando no local.