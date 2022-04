Namoro a distância dá origem à empresa de fotografia em Porto Alegre

A paixão e o negócio também podem caminhar juntos. Como é o caso de Gabriela Baum e Tatyane Larrubia, que são casadas e hoje estão à frente da Amora Imagem e Vídeo. O empreendimento, que recebeu o nome através de um apelido carinhoso do casal, tem foco em fotografia e vídeos corporativos, eventos, ensaios e ambientes.

Gabriela e Tatyane se conheceram em um aplicativo de paquera em 2018 e, com o passar do tempo, a relação foi se solidificando até que Tatyane resolveu se mudar do Rio de Janeiro a capital gaúcha para que morassem juntas, mas, antes disso, viviam na ponte aérea. “Fechamos um pacote por um ano com a companhia para passagens com destino a Porto Alegre. Foi uma loucura! O relacionamento precisava durar até dezembro porque já tínhamos as passagens compradas para cada mês”, conta a carioca.

As profissionais iniciaram atuando com fotografia para médicos e demais profissionais da saúde de Porto Alegre e Região Metropolitana. “A ideia inicial da Amora foi ser voltada para o meio corporativo comercial e publicitário. Durante a minha formação, eu percebi qual tipo de fotografia que essas mídias precisavam em suas redes sociais e resolvi aplicar essa necessidade em nosso trabalho”, explica Tatyane.

Na Amora, cada uma tem seu papel. Tatyane é carioca formada em Estudos de Mídia pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e fotografia pelo Senac, e sua responsabilidade na empresa é cuidar da parte publicitária e de fotos. Já Gabriela é gaúcha formada em Biologia e especializada em fotografia, por isso cuida das fotos e de gravar vídeos. “A gente conseguiu se alinhar para, de fato, compartilhar as nossas ideias. Durante a pandemia, nos reinventamos dentro da publicidade para conseguir reerguer a empresa”, lembra Gabriela.

O negócio, que completou dois anos de atuação no mercado gaúcho, deve expandir agora com a flexibilização do distanciamento social e a volta dos eventos. “Sempre brinco que a nossa maior motivação é dar uma vida de princesa para nossa cachorra, Tóquio. Mas o que também mais nos motiva é se sentir plena quando nosso trabalho gera algum resultado. É muito mais do que eternizar um momento, mas eternizar uma pessoa. Dar essas lembranças e criar recordações é o que mais me anima ”, confessa a bióloga.

Apesar de muita motivação, as fotógrafas sentiram um baque durante a pandemia. “É muito difícil o caminho de empreender. Sempre nos questionamos se devemos ou não continuar empreendendo, mas quando recebemos um feedback, ficamos muito felizes. São pessoas que falam coisas bonitas e de forma espontânea. Apesar de toda dificuldade, olhamos para trás e percebemos o quanto crescemos. É isso que me faz continuar seguindo”, finaliza Tatyane, que atende os interessados pelo Instagram (@amoraimagem).