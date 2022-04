A PagBrasil, fintech gaúcha de soluções de pagamentos, está com oportunidades abertas para atuação em Porto Alegre. São vagas na área comercial internacional, sendo uma para gerente de contas de clientes ativos e outra para compor o time de pré-vendas. As vagas são para atuação presencial, mas com flexibilidade de horário e possibilidade de home office uma vez por semana. Para saber mais sobre as vagas e se candidatar, acesse o site pagbrasil.gupy.io.

A FundatecEstágios está com 80 vagas abertas para estudantes no formato presencial e homeoffice e que estejam cursando os níveis Médio, Superior ou Técnico. A seleção acontece em Porto Alegre e municípios do interior do Rio Grande do Sul. As bolsas auxílio variam entre R$750,00 e R$1.200,00 para cargas horárias de quatro ou seis horas diárias. Os estudantes devem acessar o site estagios.fundatec.org.br.