A BiUP Educação, escola de educação empreendedora, promove o curso online Treinamento de Alta Performance em Vendas para todos que desejam desenvolver suas competências comerciais na prática. Com um valor de matrícula de R$120,00, os participantes aprendem a vender e são premiados conforme performance. O treinamento é para todo o Brasil. Os interessados devem se inscrever em bit.ly/3ivZ6tE.

A 2ª edição do desfile realizado pelo Passo Fundo Shopping apresentará as coleções de outono-inverno 2022 das lojas de moda do empreendimento. Com o tema "tecnologia, uma conexão com a moda", o evento promete compensar os anos em que não pode ser realizado. Serão dois dias de imersão aberta ao público de forma gratuita. O evento acontece até hoje, 7 de abril, no Shopping Passo Fundo.