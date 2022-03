Empreendedora compartilha dicas para aumentar vendas na Páscoa

Para ajudar quem deseja ter uma renda extra através da venda de doces, a confeiteira de Porto Alegre Juliana Canez, 27 anos, criou um e-book onde compartilha tudo que aprendeu ao longo de sete anos empreendendo no segmento. Intitulado Páscoa de Sucesso, o material custa R$ 94,90 e ensina desde os utensílios necessários para a produção de ovos de Páscoa até como fotografar e vender os produtos nas redes sociais .

A ideia de produzir conteúdo sobre o assunto surgiu a partir de sua própria trajetória na confeitaria, conta Juliana, que iniciou a produção de doces em 2015 como uma renda extra. "Entrava no Facebook e via em muitos grupos gurias divulgando ovos de colher e pensei em fazer também para ganhar uma renda extra durante a Páscoa. Mas não imaginava que iria me apaixonar tanto pelos doces. Não tinha experiência nenhuma, era totalmente leiga. Resolvi meter a cara e fazer. E deu tudo certo", comemora a empreendedora, que soma mais de 30 mil seguidores em seu Instagram (@julianacanezz).

Foi a partir da troca de experiências com seu público nas redes sociais que Juliana percebeu que existia demanda por conteúdo sobre o assunto. "Tenho um bom número de seguidores e só cerca de 30% são clientes. O resto são pessoas que procuram inspiração, ajuda. Fui percebendo que a procura era muito grande na Páscoa porque muita gente se inspirava no meu trabalho", lembra Juliana, que decidiu apostar na ideia e celebra as mais de 200 vendas do material. "Sempre falo para os meus alunos que quebrei muito a cara para deixar tudo perfeito, e resolvi criar o e-book justamente por isso, para eles poderem iniciar com a faca e com o queijo na mão, principalmente quem nunca trabalhou com chocolate e está buscando uma renda extra", diz.

Além do material, ela costuma compartilhar pelo Instagram algumas dicas de como ter bons resultados trabalhando com doces. A primeira delas, e a mais importante, garante Juliana, é ter organização no processo de produção. "A dica mais preciosa é organização. As cascas podem ser feitas até três meses antes se armazenadas da forma correta. Na minha primeira Páscoa, fiz tudo no dia anterior e foi uma loucura. A dica é antecipar o que puder para não gerar aquela correria", aconselha a confeiteira, que também destaca a importância das fotos para impulsionar as vendas. "Outra dica que dou para vender muito é tirar boas fotos. Não precisa investir em um baita cenário. Até ano passado, tirava fotos só com o que tinha em casa, improvisava tudo. Tendo uma boa decoração e tirando a foto em um bom ângulo o resultado final fica perfeito", garante.

Para a Páscoa deste ano, que será celebrada no dia 17 de abril, Juliana conta que já está com a produção a todo vapor e aceitará encomendas até o dia 10 de abril. O carro-chefe, revela, é o clássico ovo recheado de leite Ninho com Nutella. Já as vendas do e-book estão disponíveis até o dia 30 de março pelo Instagram e pelo WhatsApp (51 98354-3507). Para quem sonha em investir na área, mas ainda tem dúvidas, Juliana tem um conselho. "Antes de empreender, fazia brigadeiro de panela e era um desastre. Hoje em dia consigo fazer tudo. Fui aprendendo. Não foi fácil, mas tudo que não deu certo se tornou um aprendizado. Se a pessoa quiser fazer e estiver com medo, vai com medo mesmo que dá certo", afirma.